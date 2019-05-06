美喆-KY 4月營收年增55.25% ODM訂單旺

（中央社記者潘智義台北6日電）國際石塑地板製造業者美喆國際今天公布4月合併營收新台幣3.18億元，較去年同期大增55.25%，主因受惠外銷設計代工（ODM）訂單需求暢旺，歐洲客戶備貨力道升溫。

美喆-KY統計，1至4月累計合併營收11.63億元，較去年同期成長23.52%。

美喆-KY表示，為擴大家用市場銷售布局，在去年底推出新款石塑地板明星產品，由於石塑地板在產品尺寸穩定性、隔音、防火、超耐磨等功能上有更佳的表現水準，已逐步打開歐洲及台灣市場，也都是挹注4月營收較去年同期明顯成長的關鍵。

美喆-KY表示，持續精進片材塑膠地板（LVT）、石塑地板（SPC）在新花色、新面料材質的研發設計能力，擁有立體對花壓紋關鍵技術與結合專利鎖扣設計，每年研發超過百款塑膠地板產品，不僅新款SPC產品結合靜音軟底材料，以有效達到降低噪音、改善地面平整度等優勢。

美喆-KY說，在客戶訂單需求暢旺下，帶動目前石塑地板產能利用率維持高檔，今年3月推出首創獨特6邊形，及各式幾何圖案新款片材塑膠地板系列，仍陸續與外銷客戶與自有品牌經銷通路洽談訂單。

展望第2季，美喆-KY維持審慎樂觀看法，仍看好歐洲地區主要客戶保持良好備貨力道，且隨著新產品的推出有助於提升出貨表現；至於其他外銷市場則持續擴大ODM客戶基礎，並提升單一客戶代工訂單金額等目標。（編輯：黃國倫）1080506