德微首季每股賺0.41元 看好印度市場需求

（中央社記者江明晏台北7日電）德微科技首季每股賺0.41元，優於去年同期，公司認為全球半導體應用已轉移至IoT物聯網及車用市場；智慧手機的成長動能也往新興市場移動，印度將會是未來成長關鍵。

整流二極體大廠德微科技第一季合併營收為新台幣3.48億元，年增8.81%，主要受惠於合併亞昕科技帶來的整體營收規模攀升，稅後淨利1830萬元，年增37.46%，每股稅後盈餘(EPS)0.41元。

德微第一季毛利率為18.2%，較去年同期與第4季單季略增，德微指出，隨著深坑、桃園兩地完成遷廠作業，毛利已逐步回到正常水準。

德微也公布4月合併營收1.31億元，較去年同期減少6.77%，累計1至4月合併營收4.79億元，年增4.05%。

展望2019年，德微維持審慎看法，受到全球半導體的應用需求移轉，以及5G世代即將來臨的影響，IoT物聯網與車用電子將會是未來營運成長的主要動能，其中車用電子受惠傳統功能電子化，帶動數量需求起飛。

此外，新興市場的經濟起飛，也將帶動當地智慧手機的需求增加，其中擁有高人口紅利的印度市場，目前智慧型手機的普及率仍低，德微預期將會是未來產品需求擴增的重要關鍵區域。（編輯郭萍英）1080507