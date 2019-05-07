蘋概股三雄領軍 台股盤中強彈收復月線

台股7日在鴻海和大立光領軍下開高走強，盤中一度逼近11000點整數關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）美股溫和收低，台股在蘋概股三雄台積電、鴻海和大立光領軍下，盤中走揚反彈收復月線。法人表示，大盤應持續戒慎恐懼，若能站穩月線之上，盤勢有機會止穩。

擺脫昨天受美中貿易戰再生波重挫陰霾，台股今天在鴻海和大立光領軍下開高走強，收復月線約10949點，盤中最高到約10982點，一度逼近11000點整數關卡。

到10時10分，台股加權指數來到10976.39點，上漲79.27點，漲幅0.73%，成交值相對萎縮到新台幣422.42億元。電子股盤中漲1.07%，金融股小漲0.24%。

主要電子權值股相對走堅，其中，蘋概股台積電來到262元，漲1.16%，股王大立光來到4810元，漲1.37%，鴻海到86.7元，漲2.12%。

日月光投控來到71.2元，小跌0.28%。聯發科來到313元，漲2.29%。

被動元件族群國巨來到296.5元，漲1%。華新科來到183.5元，漲1.94%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股指數跌深後緩步反彈，站上月線，中小型股走揚，不過，量能相對萎縮，預估今天量能約1000億元。

展望台股後市，簡伯儀預期，台股短線仍呈現整理格局，過程中大盤應持續戒慎恐懼，若能站穩月線之上，盤勢有機會止穩，中小型股季報若有表現，或有反彈契機。（編輯：郭萍英）1080507