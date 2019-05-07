貿易戰再起 物流業：客戶遷廠潮不斷

（中央社記者韋樞台北7日電）美中貿易戰再起，中國廠家更加速南遷越南，物流業發現，客戶遷廠動作始終未停，香港躍升為零組件集散地，同時帶動亞洲區域內海運航線運量增加。

物流業今天不約而同發布首季財報。捷迅首季合併營收為新台幣6億3475萬元，年增2.2%；營業毛利7092萬元，年增18.32%，稅後淨利1444萬元，年增29.76%；每股稅後盈餘(EPS)0.55元，較去年同期的0.42元增加0.13元。

台驊物流首季合併營收25億8815萬元，年增6.10%；合併營業毛利4億5817萬元，年增0.81%；合併稅後淨利3581萬元，年減45.51%；EPS 0.32元，少於去年同期的0.54元。

捷迅總經理孫鋼銀表示，捷迅連續4季獲利成長，主要是捷迅去年8月新引進全球前3大電子IC通路供應商客戶亞洲區多條航線承攬業務，帶動集團各地營收及獲利成長，並提高與供應商雙向議價能力，目前正陸續洽談其他新航線。

孫鋼銀談到美中貿易戰再起時表示，中國客戶南向至越南等地發展動作不斷，指定捷迅香港作為海外集貨倉庫協助庫存管理，香港一躍成為大宗物資集散地，再大批貨櫃運往越南，到越南製造為成品後再出口美國，便能省下10%的關稅。

他表示，由於生產地改變，貨運航線也得跟著改變，目前運往越南航線的貨量增加，從中國出口美國的貨量反而下調，因此海運和空運未來勢必跟著變；但第3季以後的貨量與營運成績如何變化，與美中貿易戰談判結果脫不了關係，目前很難看出來。

台驊投控表示，首季獲利因今年加入新投資事業的費用，以及導入國際會計準則IFRS16租賃會計認列費用增加，加上去年認列一次性所得稅費用迴轉利益等影響，使今年首季台驊集團稅後淨利較去年同期下滑，但隨著第2季進入貿易市場旺季，營收獲利均將逐步攀升。

台驊投控指出，美中貿易戰持續影響全球經貿環境，全球供應鏈結構正在進行區域性轉移，其中受惠最大的就是擁有人口及土地紅利的東南亞。台驊集團在東南亞市場已深耕十多年，目前在越南、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、印尼各國建立超過10個以上據點，整體東亞地區（包括東南亞及日韓）首季營收較去年同期增加113%。

台驊投控今年還將新設立菲律賓公司，未來在東協市場將陸續擘畫完整的版圖。（編輯：張均懋）1080507