中華電攜手本土廠商 MOD可國台語聲控

（中央社記者江明晏台北7日電）中華電信積極布局台灣在地化的AI聲控服務，攜手賽微科技聲控技術推出全台首支MOD國台語智慧語音遙控器，未來也將打造MOD成為智慧生活的中樞。

AI人工智慧和語音辨識技術已成為國際間各產業發展趨勢，聲控逐漸取代手動，成為時下熱門的智慧化控制方式。擁有205萬客戶數且持續成長的中華電信MOD，攜手在地產業夥伴賽微科技，打造全台唯一同時支援國語及台語的聲控服務，也為台灣AI語音產業立下重要的里程碑。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信運用既有資通訊技術，與台灣在地AI語音技術廠商共同開發符合台灣語言環境的語音辨識系統，讓MOD影音娛樂服務更上一層樓。同時持續往打造MOD成為未來智慧生活的中樞的方向前進。

中華電信MOD與台灣本土語音技術廠商賽微科技共同合作，開發MOD聲控助理服務，配搭全台首個支援國語、台語等多語種語音辨識功能的智慧語音遙控器。可透過聲控對話執行MOD影視服務。

賽微科技由許多深耕語音技術多年的專家組成，技術涵蓋語音辨識、喚醒詞辨識、語音命令、語音合成以及語意理解等技術，是台灣唯一一家開發多國語音技術的AI廠商。特別著墨於手持行動裝置的語音解決方案。

賽微科技總經理何泰軒表示，未來期望國內語音辨識、語音合成的使用和普及率能隨著應用場景的增加而提升，將智慧家庭生態圈範圍更加擴大，技術整合更成熟。

未來中華電信MOD更期望結合家庭物聯網服務，創造智慧社區整合、居家環境感測、智慧家電控制、遠端視訊溝通等功能，發展成社區、家庭的智慧聲控應用平台，持續為台灣智慧生活產業挹注創新及成長動能。（編輯：黃國倫）1080507