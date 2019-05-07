美中貿易戰防堵洗產地 經部海關聯手加強監控

（中央社記者廖禹揚台北7日電）美國可能再對中國2000億美元產品加徵懲罰性關稅，經濟部除加強監控進入自貿港區加工出口的工具機等產品外，並與海關聯手，透過進口產品監視系統管控，若有異常，將主動了解進口來源地，防堵洗產地。

美國總統川普揚言將在10日對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅，稅率從10%提高至25%，中國產品是否可能透過台灣洗產地議題，再度受到關注。

經濟部國際貿易局長楊珍妮今天在記者會上表示，先前業者曾特別提出希望政府注意工具機、自行車及電動輔助自行車狀況，因此國貿局現階段要求工具機等產品進入自貿港區加工出口時，一定要向國貿局申請輸出許可證。

楊珍妮說，在相關單位加強管控下，目前並未發現業者有洗產地狀況，也沒有發現其他可能的高風險品項。

同時，楊珍妮指出，國貿局去年開始與海關合作，針對美國列入加徵關稅產品項目，會提醒業者要符合實質轉型、已完成重要製程或附加價值率超過35%等條件，並透過進口產品監視系統管控是否有異常狀況，例如價格太低時，就會偕同產業公協會、海關瞭解進口來源地。

此外，國貿局近期也公告貿易法修正草案，上修罰則，洗產地最高可罰新台幣300萬元，並可連續罰，草案目前正在立法院待審。

至於美中貿易戰開打至今，對台灣產業影響究竟有多大，楊珍妮說，從整體貿易出口來看，今年1到3月對美國及日本是正成長，對東協則略為衰退，其中泰國就是因為美中貿易衝突，減少積體電路、記憶體等產品進口，使台灣相關產業出口受到影響。

楊珍妮分析，對中國出口衰退一部份也是因為產業觀望，當中國內需市場減少，台灣接單出口就會受到影響，但對在中國投資台商影響，她則認為，因為有些廠商主要是做中國內需市場，出口到美國產品則是以高價品質衡量，涉及因素複雜，難以計算。

至於美中貿易戰可能發展，楊珍妮說，美中的戰場已經不是純粹貿易戰，貿易只是手段，很難去預測。（編輯：林沂鋒/林淑媛）1080507