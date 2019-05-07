研華4月營收46.58億 創歷史新高

（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠研華今天公布2019年4月合併營收新台幣46.58億元，年增23.19%，創歷史單月新高；累計今年1到4月合併營收169.58億元，較去年同期增加12.04%。

研華發布新聞稿說明，4月營收若以區域來看，北美與新興市場成長最強勁，歐洲地區則穩定成長；以事業群而言，嵌入式運算核心事業群（EIoT）與網路暨通訊事業群（NCG）表現較為突出。

若以研華今年累計至4月營收來看，北美與新興市場地區成長最突出，北亞與歐洲市場則持續穩定成長；事業群方面，仍以嵌入式運算核心事業群與網路暨通訊事業群表現較突出。

此外，工業電腦廠融程電今天公布2019年第1季財報，合併營收4.01億元，年增3.12%；營業利益6505.8萬元，年增29.53%；稅後淨利5739.4萬元，年增32.35%；每股盈餘（EPS）0.8元。

融程電同時公告4月合併營收約1.51億元，月增11.88%，年增36.46%。累計今年1到4月合併營收約5.53億元，較去年同期成長10.51%。

融程電先前董事會已通過擬配發2.6元現金股利，維持高股息發放政策，將於5月24日股東常會討論，到時也將進行3年一度的董監事改選。