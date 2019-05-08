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東陽售後維修市場事業亮眼 4月營收創同期新高

最新更新：2019/05/08 09:18

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）東陽4月自結合併營收新台幣18.18億元，其中售後維修市場（AM）事業4月營收成長24%，創歷年同期新高。

東陽自結4月合併營收18.18億元，較3月19.73億元減少7.8%，比去年同期18.78億元減少3.2%。

累計今年前4月東陽自結合併營收71.27億元，較去年同期81.23億元減少12.26%。

東陽AM事業4月自結營收13.64億元，較去年同期成長24%，創歷年同期新高，前4月自結累計營收52.69億元，較去年同期累計成長7%。

東陽指出，持續開發新產品，積極推進水性底塗、電鍍與自動進氣柵欄（AGS）等利基性新商品，加速產品通過認證，增加產品組合效益。

在原廠委託製造（OEM）部分，東陽OEM事業4月自結營收4.54億元，前4月自結累計營收18.59億元。

東陽表示，未來OEM市場朝向輕量化新技術、新工法、新產品發展，除專攻汽車內外裝部品，也衝刺新能源車市場。

展望今年，法人預估，東陽整體業績有機會年增2%到4%區間，目標逼近235億元，毛利率和獲利可較去年小幅回升，今年每股純益可望小幅年增。

從產品比重來看，法人指出，AM和OEM占東陽集團合併營收比重約7比3。（編輯：楊玫寧）1080508

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