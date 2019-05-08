六角淡季獲利創新高 股價奔漲停

（中央社記者江明晏台北8日電）旗下有日出茶太等品牌的六角去年汰弱留強策略奏效，儘管首季適逢淡季，仍繳出稅後淨利年增近4倍的成績，不畏台股盤中一度大跌逾百點，今天股價強勢表態奔上漲停。

六角2019年第1季合併營收達新台幣10.9億元，年增率38.09%，營業淨利1.17億元，稅後淨利7146萬元，分別較去年同期大幅成長254.79%及380.76%，每股稅後盈餘（EPS）1.87元。

六角指出，2018年積極汰弱留強旗下品牌，在幾乎無虧損店包袱的情況下，加上旗下品牌「Chatime日出茶太」全球展店規模擴大，帶動原物料銷貨收入與加盟及權利金收入的成長，第1季稅後淨利創下歷史單季新高。

六角今天股價開高走高，早盤量能放大，直奔漲停價110.5元，股價創近1年新高，受惠六角調整體質見效，營運面激勵股價節節攀高，以年初低點65.3元起算，今年以來漲幅已逾69%。三大法人近期展現力挺態度，其中，外資近1個月累計買超餘800張。

展望後續，六角指出，第1季仍適逢淡季，稅後淨利創下歷史季度最高表現，預期隨著第2季起進入茶飲旺季，並受惠規模經濟與品牌綜效發威，將有機會在合併營收與獲利表現上都再挑戰新高記錄。（編輯：楊凱翔）1080508