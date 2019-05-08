照明市場成長可期 陳副總統盼以技術設計搶商機

（中央社記者廖禹揚台北8日電）台灣國際照明科技展今天登場，副總統陳建仁指出，台灣業者去年在LED市場表現亮眼，創造超過1700萬美元出口，未來盼以新技術與設計，搶占照明市場蓬勃商機。

2019年台灣國際照明科技展今天在南港展覽館1館登場，副總統陳建仁開幕致詞表示，去年LED燈泡為台灣創造超過1700萬美元出口，成長幅度高達41%，表現亮眼，也讓世界看到台灣有這些精緻產品。

陳副總統指出，根據工研院報告預估，LED照明產品在2018年到2022年的年複合成長率高達16%，商機可期；業者累積多年技術經驗，今年擴大布局智慧照明產品，顛覆傳統燈具設計，可在家用及商業市場搶占蓬勃商機，再加上經濟部政務次長王美花提到的設計，「我們也要用這些新的OLED跟FOLED來做更好的設計」。

陳副總統表示，除了業者力求創新，積極投入研發，政府也將持續深化產業推廣政策，扶植產業發展，帶動國內需求及外銷商機。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳致詞表示，過去兩年中帶業者開發新南向市場時發現，智慧照明、LED是台灣產業強項，東南亞國家有大概2萬5000多家台商工廠，大多數都還是用傳統耗電照明設施，如能改用最先進的LED照明，有助營運提升、電費節省，也能帶來很大商機。

台灣區照明燈具輸出業同業公會理事長馮松陽在會後受訪也表示看到新南向的照明市場商機，未來為加強在當地競爭力，也會規劃將比較低階的照明設備生產基地轉移至新南向地區，高階技術則續留台灣。

台灣國際照明科技展5月8日至10日在南港展覽館1館展出，共有112家廠商參展、使用221個攤位，智慧照明及LED最新技術應用為今年展覽兩大亮點，並舉辦多場研討會及採購洽談會，預期將吸引超過8000人次國內外買主參觀採購。（編輯：林興盟）1080508