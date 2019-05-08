雅茗-KY前4月業績告捷 3新策略奏效

（中央社記者江明晏台北8日電）旗下有「快樂檸檬」手搖飲的雅茗-KY前4月營收創歷年同期新高，來自新菜單、新門面、新零售3大策略奏效，今年也將深化結盟戰略，攜手阿里巴巴、中國在地網吧等業者合作。

雅茗-KY今天公布4月合併營收新台幣1.88億元，較去年同期成長6.93%，月增17.21%。累計今年前4月合併營收7.38億元，年增率達5.19%；單月及累計前4月合併營收都刷新歷年同期新高紀錄。

雅茗-KY分析，原因來自多方面，包括旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」於4月推出新菜單、持續進行門店的新門面工程，及IT團隊自行在微信小程序平台開發出方便消費者點餐取貨的新零售通路，受惠線上、線下行銷策略，與軟硬體相關措施升級，相互推升業績。

海外市場方面，雅茗-KY表示，全球首富、亞馬遜創辦人暨董事長貝佐斯（Jeff Bezos）於4月初，陪同兒子親到西雅圖「快樂檸檬」門店排隊購買珍奶嘗鮮，推升「快樂檸檬」品牌的國際知名度。西雅圖及日本沖繩也都陸續增開新的門市。

迎接茶飲旺季，雅茗-KY指出，將在新菜單、新門面、新零售的三新策略的成效基礎上，深化「新結盟」戰略，強化異業布局，除了先前與阿里旗下口碑網合作開設機器人製作茶飲的智慧門店外，「快樂檸檬」3月已與阿里旗下的天貓超市進行異業結盟，開設北京天貓校園清華大學「快樂檸檬」門店。

雅茗-KY指出，北京天貓校園清華大學「快樂檸檬」門店的業績亮眼，3、4連續兩個月的營業額都是商場門店平均金額的2倍多。今年底之前，「快樂檸檬」將陸續在校園拓展「新零售校園店」，可望成為今年營運的一大亮點。

此外，雅茗-KY表示，「快樂檸檬」也將啟動與「網吧」合作的異業結盟，例如攜手廈門的網吧業者合作，結合網吧24小時營業特性，提供「快樂檸檬」夜間外送服務，並加上精美小食，全面擴大茶飲市場規模。（編輯：林孟汝）1080508