和大今年展望堪憂 外資目標價下探75元

（中央社記者吳家豪台北9日電）汽車傳動系統製造廠和大工業今年第1季獲利創近18季低點，今年營運展望堪憂，3家外資發布研究報告，給予賣出及減碼評等，目標價分別為85元、80元、75元。

和大股價今天下跌2元開出，早盤最低來到95.2元，跌幅約6.7%，成交量逾5000張。

日系外資指出，和大今年第1季財報不如預期，今年電動車訂單貢獻不顯著，暗示未來數季到2020年的營收與毛利率表現堪憂，因此調降和大2019年、2020年每股盈餘預估值19.9%、18%至4.14元、4.96元，投資評等從「持有」調降至「賣出」，目標價從106元下修到85元。

美系外資表示，和大2019年展望仍有挑戰，原因之一是最大客戶BWA訂單成長動能減緩至個位數百分比，不如去年成長兩位數百分比；其次是電動車廠特斯拉的稅額減免措施告終，可能影響和大出貨；第三是中國燃油車需求下滑，因此維持和大「賣出」評等與目標價80元。

港系外資認為，和大今年第1季毛利率下滑到29.2%，不如去年第4季29.7%和去年同期33.2%，反映出主要客戶面臨的價格壓力仍未減緩，也代表和大最壞情況尚未結束，維持「減碼」評等，目標價從80元下修到75元。（編輯：張良知）1080509