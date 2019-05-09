振樺電本業回溫 第1季毛利率營利率雙升

（中央社記者吳家豪台北9日電）工業電腦廠振樺電今天公布2019年第1季財報，受惠於本業逐步回溫，毛利率達34%，季增2.2個百分點；營業利益率8.9%，季增3.1個百分點；每股盈餘（EPS）新台幣1.5元。

振樺電今年第1季合併營收22.88億元，年增2.3%。若排除2018年第2季起已非合併子公司的瑞利軍工，在相同比較基礎下，今年第1季營收成長約7.5%，於傳統淡季溫和成長。

振樺電第1季合併營業利益2.05億元，季增32%，年增近25%，顯示獲利結構調整效益已逐步實現；稅前息前折舊攤銷前利益（EBITDA）3.14億元，創單季歷史新高；歸屬於母公司淨利1.12億元，每股盈餘1.5元。

振樺電發布新聞稿表示，有別於去年由業外獲利挹注，今年獲利皆源於本業，尤其第1季營收規模尚未大幅開展，毛利率及營業利益率已有明顯效益。

第1季就個別事業部表現，振樺電表示，POS（端點銷售系統）毛利率回升至相對較高水準；IPC（工業電腦）營收連續5季逐季成長，數位醫療、資料中心及邊緣運算管理伺服器為主要成長動能；自助服務平台KIOSK於數位金融及電信媒體服務獲得重要新客戶，貢獻將於中長期逐步發酵。

就區域別表現，振樺電美國市場由IPC帶動，成長雙位數百分比；歐洲及亞洲市場因去年第4季強勁拉貨，今年第1季終端需求較為平淡。(編輯：李信寬) 1080509