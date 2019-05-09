貿協與日瑞穗銀行簽MOU 媒合企業拓東協市場

中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水今（左）9日在東京與日本瑞穗銀行常務執行董事菅原正幸簽署合作備忘錄，雙方將活用彼此的資源，攜手媒合台日企業拓展東協市場。（外貿協會提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年5月9日

（中央社記者楊明珠東京9日專電）中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水今天在東京與日本瑞穗銀行常務執行董事菅原正幸簽署合作備忘錄，雙方將活用彼此的資源，攜手媒合台日企業拓展東協市場。

外貿協會與瑞穗銀行簽定合作備忘錄的事宜於年初就開始發動，由於雙方都是擁有眾多海外分支機構的組織，彼此也都致力於組織的全球化，外貿協會期望未來在新南向等重點市場上可透過瑞穗銀行的力量，引薦過往不易接觸的當地日商。

外貿協會表示，在去年外貿協會進行的東南亞市場研究中，發現許多在印尼等地從事製造業生產的台商苦於找不到與日商的聯繫管道。未來透過瑞穗銀行在東南亞豐富的日商情報網，可解決這方面的資訊需求。

而瑞穗銀行方面，則期待未來透過與外貿協會的合作，可廣開向台灣廠商宣傳業務的大門。

外貿協會指出，台日企業在東協市場扎根時間久遠，台商則以零組件供應與加工製造見長；日商以汽機車、家電、資通訊產業，以及基礎建設等大型投資著稱。

台商在東南亞有綿密的華商人脈網絡，優點是機動、彈性與提供客製化產品的活力；而日商則擅長研究發展、產品開發、製程優化。台日可相輔相成，在供應鏈上互通有無，在內需市場與產銷合作也能找到許多機會及創新的商業模式。

經濟部國際貿易局、外貿協會與日本經濟產業省、日本貿易振興機構（JETRO）攜手合作，從2017年6月起積極推動「台日共同拓展第三國市場」專案計畫，拓展雙方在第三地市場的出口，在東協市場積極辦理台日企業媒合洽談會，對接台、日企業的需求。

瑞穗銀行是日本前3大金融機構，資本額約新台幣4003億元，在日本有465個據點、海外有89個據點，員工3萬人。瑞穗銀行也是第一家在台灣成立分行的外商銀行，長期協助台商海外布局及貿易投資服務。

外貿協會「台日共同拓展第三國市場」專案將藉由瑞穗銀行在東協地區綿密的分行及與日商的關係，在東協地區媒合台日廠商合作的成效可望提高。

「台日共同拓展第三國市場」專案從2017年至今，共促成27個台日合作案例，包括知名的台、日商。

例如，以生產自有品牌Tokuyo按摩椅聞名的的督洋生技公司與日本企業合作，由台灣出口零組件到日本組裝，外銷全球。去年透過外貿協會雅加達台貿中心協助，產品銷至印尼逾1000個銷售據點。（編輯：周永捷）1080509