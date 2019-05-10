漢來美食首季EPS登高 六角4月再報喜

（中央社記者江明晏台北10日電）觀光股首季財報與4月營收陸續出爐，漢來美食認列西安據點損失後，首季每股盈餘(EPS)仍達2.65元，創同期新高，六角國際繼首季獲利告捷後，4月營收也成長40%，再創歷史新高。

漢來美食首季財報亮眼，排除西安據點被歸納為停業單位淨損，其他繼續營業單位的營收為新台幣10.3億元，年增約8%，營業淨利1.48億元，年增約43%，稅後淨利1.19億元，年增約34%，第1季來自繼續營業單位的每股盈餘達3.23元，與去年同期每股盈餘2.26元相比大增近1元。

漢來美食說明，儘管今年4月漢來美食董事會決議結束平均每年虧損約3500萬元的西安據點，但在認列第1季西安虧損及預計清算損失對每股盈餘影響數0.58元後，每股盈餘仍達2.65元，改寫歷史同期新高紀錄。

漢來美食自4月起單月及累計營收統計將排除停業單位西安據點營收，4月營收2.49億元，較去年同期的2.54億元，微減約1.86%，因受到台中廣三SOGO海港餐廳自3月起改裝暫停營業因素影響；累計1至4月營收12.79億元，較去年同期12.06億元，增加約6.03%，主要是受惠高雄本館海港餐廳改裝後營收創佳績，以及持續展店新餐廳加入營運。

六角國際第1季稅後淨利創下歷史單季新高，4月合併營收4.09億元，年成長約40%，受惠第2季起進入茶飲旺季、「Chatime日出茶太」品牌綜效發威，而去年已完成品牌與店面汰弱留強動作下，六角預期，第2季獲利可望至少與營收成長表現同步，累計1至4月合併營收14.99億元，年增率38.19%。

美食-KY首季營業淨利新台幣4.44億元、稅後淨利3.17億元，相較去年同期的新高紀錄下滑，但營業淨利年減的程度已連續3個季度改善，毛利率以及營利率也連續3個季度走揚。

美食-KY指出，一方面代表費用控管得宜，二方面凸顯品牌經營所帶來的定價能力。法人分析，第1季是美食-KY的相對淡季，營收因此季減3%，但淨利反而季增9%，獲利基本面十分穩健；展望未來，只要中國營收止穩回升，集團獲利重回成長軌道也值得期待。美食-KY同時也公告自結4月合併營收新台幣19.12億元，年減5%。

雲品4月合併營收1.72億元，年增55%；累計今年1到4月合併營收8.27億元，並較去年同期成長57%。另外，雲品首季合併營收6.54億元、稅後淨利0.76億元，稅後每股盈餘(EPS)1.16元，首季因業外認列公司債折價攤銷及導入國際會計準則IFRS 16租賃會計認列費用增加，影響稅後淨利約11%。（編輯：楊玫寧）1080510