擴大車用布局 虹揚-KY揚州二廠開幕

（中央社記者江明晏台北12日電）二極體大廠虹揚-KY揚州二廠開幕，初步規劃5條產線，包括Press fit、橋式整流器、整流二極體等，並透過產線重新規劃提升整體產線效率，同時擴大車用電子市場布局。

虹揚-KY今天在揚州舉行「虹揚揚州二廠」開幕典禮。虹揚-KY為因應揚州當地政府政策，從2017年開始在揚州北山工業園中興建二廠，並於去年底陸續完成第一期的建設，同時開始進行產線的設置與測試。

虹揚-KY董事長方丁玉表示，虹揚揚州二廠設置在揚州（刊江）北山工業園區內，而北山工業園區為揚州三大汽車產業園區之一，其主要的發展重點為新能源汽車與汽車核心零組件研發與製造。虹揚-KY自去年起開始進行多元產業的布局，積極發展車用、物聯網、醫療等領域，此次二廠落座於北山工業園區內，讓虹揚-KY在跨足車用電子時，可以透過汽車產業園區的群聚效應，開發更多業務合作機會。

虹揚-KY於揚州二廠初步規劃5條產線，包括Press fit、橋式整流器、整流二極體等，並透過產線重新規劃提升整體產線效率，虹揚-KY發言人程御峰表示，而二廠在產線規畫與管理上，都較一廠來得有效率，也因應未來業務需求，特別預留了廠區擴充計畫；目前虹揚-KY正持續進行一、二廠的產能轉換，二廠將會逐漸取代一廠產能，待產能轉換完畢後，一廠將進行拆遷，並與揚州政府申請原政策中遷廠的補貼。

程御峰表示，隨著中國太陽能相關政策的推展，太陽能產業逐漸回溫，客戶的拉貨也持續穩定，不過虹揚-KY自去年開始逐漸降低對單一產業的依賴，積極拓展多樣化的產業類別，建立太陽能、電源供應器、車用、消費性電子等產業線路，持續擴大多元化的市場版圖。（編輯：蘇志宗）1080512