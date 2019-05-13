台北5G高峰會30日登場 海內外大廠共譜商機

（中央社記者江明晏台北13日電）台北5G國際高峰會將於5月30日登場，除了海內外產官高層參與，也將在會中介紹全球5G垂直領域技術、創新應用服務及頻譜規劃，助台灣業者與國際大廠交流，爭取國際5G商機。

為即時掌握5G市場發展契機、同步國際標準及商轉進程，由經濟部指導，經濟部技術處5G辦公室主辦的「第六屆台北5G國際高峰會(The 6th Taipei 5G Summit)」，將於5月30日在台北國際會議中心登場。

會中將介紹全球5G垂直領域技術、創新應用服務及頻譜規劃，並提供全球最新的5G發展趨勢，盼能協助台灣業者與國際大廠交流，進而爭取國際5G合作商機。

臺北5G國際高峰會今年與台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）結合，邀請創新與新創展區(InnoVEX)的團隊分享5G新創解決方案，並以Readiness for 5G–Technology, Service and Policy為主軸，議程分為四大主題，包含5G頻譜政策、5G技術整備、5G創新平台，以及5G新興服務與新創事業。

主辦單位也邀請包含來自英特爾(Intel)、美超微(Supermicro)、印度電信商Reliance Jio、高通(Qaulcomm)的高層，以及亞太電信董事長呂芳銘、日本總務省行動通訊處、英國通訊管理局等技術長超過15位海內外人士與會。

活動期間也於會場外安排5G技術展示，參與廠商包括英特爾、美超微、遠傳電信、是德科技(Keysight)、廣達電腦、諾基亞(Nokia)、高通、唯亞威(Viavi Solutions)、羅德史瓦茲(Rohde & Schwarz)、聯發科、愛立信(Ericsson)。（編輯：楊凱翔）1080513