美中貿易戰需時間解決 星展建議槓鈴式投資

（中央社記者邱柏勝台北13日電）星展集團表示，美中表面上是貿易衝突，其實是兩國對全球戰略性技術和科技主導權的戰爭，此結構性問題需長時間解決，在此之前市場將維持多空拉鋸，建議投資人採槓鈴策略投資。

所謂槓鈴式投資策略，指的是採取保守、積極兩端「均衡配置」，平均押寶高風險、高報酬的風險性資產，以及風險低、穩健型資產。

美國10日起提高對2000億美元中國進口商品加徵關稅稅率，從10%提升至25%，並威脅若無法在1個月內達成協議，不排除對另外3250億美元商品加徵關稅，亦即對中國進口商品全面加徵關稅，中國也揚言會提出反制措施。

對此，星展集團投資長辦公室發布報告指出，美中貿易戰衝突再起，市場情緒將轉為風險趨避，但其實這波回檔與去年的回檔似曾相識，雖然貿易情勢緊張導致風險性資產暫時下滑，但在今年企業基本面改善的情況下，風險性資產仍將回升。

對於美中貿易戰結局，星展集團看法相對樂觀，認為風波終將平息，投資人不應過度擔憂貿易戰的影響。但星展集團也坦言，美中貿易戰不只與貿易有關係，其實是兩國對全球戰略性技術和科技主導權的戰爭，此結構性的問題需要一段時間才能解決，在此之前，市場將維持多空拉鋸的狀態。

星展集團建議，投資人在做投資策略分析時，應著重基本面，並以槓鈴式投資策略布局風險性資產。由於企業基本面依然良好，且評價面並未過高，這波獲利回吐賣壓過後，投資人可重新布局股市。（編輯：張均懋）1080513