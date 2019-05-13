中國反擊加徵關稅 中經院：川普不會善罷甘休

（中央社記者潘姿羽台北13日電）美中貿易戰愈演愈烈，中國國務院今天宣布，將對已加徵關稅的600億美元清單美國商品提高關稅；中經院區域發展研究中心主任劉大年直指，雙方到了劍拔弩張的態勢，但美國總統川普有民意支持，不會善罷干休。

劉大年分析，川普在種族、移民等許多政策都相當具有爭議性，但強硬的對中政策獲得國內跨黨派的民意支持，甚至川普將當前美國經濟穩健的成果，部分歸功於其公平貿易政策，讓人民對美中貿易戰更加買單。

劉大年指出，美國現在經濟成長率高、失業率低，就算美中貿易戰會傷及雙方經濟，在基本面穩固，又有民意基礎的情況下，可以預見，川普對於中國反擊的作法不會善罷干休。

中經院副院長王健全也持同樣看法，除了美國已將貿易戰視為政治議題，可以換取選票，從中國的角度出發，貿易戰依然有2個必須進行下去的理由。

王健全分析，美中貿易談判一度趨於樂觀，現在卻面臨美國態度強硬地祭出懲罰性關稅，讓中國「有點沒有台階下」，在中國仍有降息降準等工具讓國內經濟「撐得住」，加上中國若再讓步，可能導致鷹派勢力更加抬頭，政府面臨政治壓力，基於這2個原因，貿易戰將持續延燒。

台經院景氣預測中心主任孫明德則分析，中國挑在北京時間晚上公布，正值中國股市收市，美股正要開盤，這時點是仿效川普5月6日的作法；如今可以看到，中國反擊已造成美股開盤下跌，蘋果股價下跌超過5%，亞馬遜（Amazon）也跌了3%。

孫明德進一步指出，美股開盤下跌，一方面反映上週川普新增關稅聲明，科技股跌幅最深，另一方面是感受到今天中國反擊可能帶來的後果及壓力。

川普曾揚言，一旦中方反擊，美方將有更強力動作回應，孫明德認為，目前美方正準備公布最後3250億美元商品清單，接下來美國金融市場表現，和美國政府如何回應，將成為觀察重點。（編輯：張均懋）1080513