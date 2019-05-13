岱稜返台擴廠 下半年新產能開出

（中央社記者潘智義台北13日電）真空蒸鍍薄膜廠岱稜今天表示，獲經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」資格審查，在政府大力支持下，規劃3年內在台南麻豆完成購地擴廠，今年下半年即有新產能開出。

岱稜指出，下半年新開出產能正好因應下半年旺季成長需求，期待這次投資能再提升產業競爭優勢，為未來營運增添動能。

岱稜今天公布第1合併營收新台幣5.91億元，為5年來同期新高，每股純益0.49元更是近10年來新高，延續去年下半年以來表現，今年第1季淡季不淡。

岱稜表示，第1季一向是真空蒸鍍薄膜產業傳統淡季，岱稜第1季合併毛利率26.46%，較去年第4季仍逆勢拉升近1.7個百分點，主因受益於主要原物料聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）膜年初價格回落所致；同時第1季台幣匯率走勢相對穩定，對以外銷為大宗的岱稜而言，業外的匯兌損益影響小，整體獲利得以維持。

展望第2季，岱稜表示，目前不論在生產及接單上都相當順暢，若原物料價格及匯率走勢仍能維持穩定，獲利將有機會隨著營收逐季增溫而穩定成長。岱稜預計於5月24日召開股東常會通過現金股利配發每股1.6元，以近期平均股價來看，現金殖利率高達6%以上。（編輯：蘇志宗）1080513