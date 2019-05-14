貿易戰恐影響機電車用零配件 族群股價跌幅收斂

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美中貿易戰升溫，市場擔憂機電設備零組件和車用零配件出貨受影響。機電電機和汽車零配件族群今天相對弱勢，但上銀盤中逆勢翻紅，亞德客-KY、和大、東陽、永冠-KY跌幅收斂。

美中貿易戰加劇，美國貿易代表署（USTR）今天對外公布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅詳情。相關品項包含從農畜產品、衣物、家居商品、手機、筆電等消費品。市場擔憂相關電機機電設備零組件需求、以及車用零配件出貨量恐受到牽連。

傳動元件大廠上銀今天開盤走低，一度最低來到226元，跌幅達6.2%，創4個月波段低點，隨後盤中跌幅收斂逆勢翻紅，最高來到243元，漲0.83%。

氣動元件大廠亞德客-KY則開低震盪，最低來到326元，跌7.1%，也是4個月來波段低點，盤中漸收斂來到342元，跌2.6%。

汽車傳動系統大廠和大盤中弱勢，最低來到84.1元，下跌5%，是3年9個月來波段低點，隨後來到85.9元，跌3%。汽車零配件大廠東陽早盤最低來到39.1元，下跌6%，是近2個月來波段低點，盤中跌幅收斂來到41.1元，跌1.2%。

機電電機大廠永冠-KY仍在低檔震檔，最低來到55.8元，下跌6.6%，是近4個月來波段低點，隨後來到57元，跌幅4.6%。

展望景氣動向，上銀日前表示，不管最後中國大陸和美國談判會進行到哪種階段，景氣不會更差，應該在第2季就會落底。不過，從機械產業來看，工具機產業可能要到第3季落底。

亞德客-KY日前表示，中美貿易摩擦導致部分客戶對需求出現觀望態度。法人指出，氣動元件受短期景氣循環波動明顯，加上中美貿易戰恐延緩中國景氣復甦，去年中國市場占亞德客-KY業績比重仍達9成。

和大前4月合併營收衰退，主要受到中美貿易戰高額關稅及美洲客戶去化庫存影響。法人指出，傳統汽車客戶處於去庫存階段，需求較原先預期更弱，和大電動車應用業績恐無法填補傳統汽車零配件需求下滑空缺。

東陽原廠委託製造（OEM）事業多以中國大陸為主，法人指出，需觀察中國本土品牌汽車拉貨力道。

中國大陸占永冠-KY業績比重持續增加，法人預期今年占比可從去年的12%大幅提升到30%，2020年占比可提升到45%。（編輯：郭萍英）1080514