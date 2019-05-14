雅茗-KY每股賺1.32元 寫同期新高

（中央社記者江明晏台北14日電）雅茗-KY首季每股稅後盈餘(EPS)1.32元，較去年同期成長26%，創歷史同期新高，演出淡季不淡佳績，加快新開門市據點是營收、獲利得以同步揚升的關鍵因素。

雅茗-KY今天公布108年第一季營運成果，今年首季合併營收達5.5億元、首季歸屬本公司業主淨利約為4459萬元、每股稅後盈餘(EPS)為1.32元，分別較去年同期成長5%、29%與26%，同步創歷史同期新高。

雅茗-KY獲利及每股盈餘成長的幅度遠超過營收成長的幅度，其中，營利率更由去年同期的6.94%提升到10.4%，大增50%。對此，雅茗-KY指出，要歸功於去年下半年以來，公司營運績效提升、費用控管得宜。

雅茗-KY說，首季為傳統淡季，營收、獲利能夠改寫歷史同期新高記錄，主要受惠旗下「快樂檸檬」品牌效應日漸增強所致，加上中國大陸與海外持續擴大新開門店、強化多元的線上線下新零售營銷策略、與阿里巴巴等集團深度合作以擴大展店觸角的新結盟策略，並輔以持續進行的新門面的更新門店工程及適時推出新產品等策略奏效。

雅茗-KY分析，加快新開門市是營收、獲利得以同步揚升的關鍵因素。第一季集團旗下所有品牌新開66家，開創歷來第一季的新高紀錄。因此推升加盟金、權利金及原物料銷貨收入，帶動首季整體營收攀登同期高峰，強勁挹注集團營運成長動能與獲利。

另外，「快樂檸檬」海外「快樂檸檬」第一季整體營業額增加近3成。其中，菲律賓代理門店升級後，第一季年增達75%。波士頓月營業額同比增加31%。舊金山門市數量成長快速，帶動營業額成長50%，與日本京王集團合資開立的東京新宿地鐵站店，開幕至今，每天都會出現大排長龍的場景，日本市場的未來發展也不容小覷。

雅茗-KY表示，海外市場將是雅茗未來策略展店重點，也是未來業績及獲利快速成長的重要引擎。展望即將陸續到來的茶飲旺季，雅茗-KY持續看好全球茶飲消費市場成長動能。（編輯：林沂鋒）1080514