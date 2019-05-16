鴻海尾盤急跌收最低 市值力守兆元大關

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海股價今天午盤後急殺，終場收在最低點75.9元，跌2.44%，市值來到新台幣1.05兆元。外資法人連續3個交易日賣超鴻海3.97萬張。

鴻海今天午盤前走勢持穩，午盤過後走勢急跌，續失守季線78.83元，停損賣壓湧現，終場收在今天最低點75.9元，是1個半月來波段低點。法人預期，鴻海短線恐回測半年線約74.85元支撐。

外資法人今天賣超鴻海8364張，累計外資連續3個交易日賣超鴻海達3萬9755張，三大法人今天賣超鴻海1萬1477張，累計連續7個交易日賣超鴻海5萬1614張。

鴻海董事長郭台銘持續參選國民黨總統初選行程，不過從4月17日郭台銘正式表態參選2020年總統後，鴻海股價期間一度觸及97.2元高點，之後持續走跌，到今天收盤，鴻海股價從波段高點下跌幅度已達22%，市值從波段高點迄今收盤蒸發2952.8億元。若從4月16日收盤價迄今來算，市值蒸發1940億元。

展望第2季，美系和歐系法人報告指出鴻海第2季業績仍待觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展，以及iPhone在中國價格調整後的市場銷售和拉貨力道，歐系法人預估鴻海第2季業績可望較第1季季增5%到6%區間。（編輯：張均懋）1080516