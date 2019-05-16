富邦媒加速短鏈物流布局 想搶全聯生意

電商業者momo富邦媒16日召開股東常會，通過去年每股配息9元。富邦媒董事長林啟峰說，將加速短鏈物流布局，目標今年興建20座衛星倉，明年總數將上看30座，藉此縮短商品到客戶之間的距離。中央社記者吳家豪攝 108年5月16日

（中央社記者吳家豪台北16日電）電商業者富邦媒董事長林啟峰今天表示，將加速短鏈物流布局，今年衛星倉目標加碼至20座，明年總數上看30座，預計今年第3季推出3小時到貨及生鮮服務，大搶全聯生意。

momo富邦媒今天召開股東常會，通過去年財報與盈餘分配案，決議每股配發現金股利9元，包含去年盈餘6.92元及資本公積2.08元，共計發放約12.6億元現金股利，配息率近8成。

林啟峰受訪表示，富邦媒加速布局短鏈物流，原本今年目標是建10座衛星倉，已加碼到20座，目前在台北、新北等地共有7座，另外13座預計建在桃園、台中、台南、高雄、嘉義等地，至於東部應該明年才會建衛星倉。

他說，富邦媒衛星倉總數目標2020年達30座，皆採取租賃方式，成本較低，預期明年底大約30%商品會從衛星倉出貨，縮短商品到客戶之間的距離，同時希望全台大多數地區都能提供3小時到貨服務。

富邦媒目前倉儲空間約6萬多坪，如果每座衛星倉以1500坪計算，加上中南部正在規劃各增加1座至少2萬坪的大型物流中心，未來3到5年內富邦媒倉儲空間將上看12萬坪，在國內將是首屈一指。

在林啟峰的規劃中，短鏈布局完成後才會考慮「冷鏈」，包括冷凍和低溫配送，只要衛星倉裡有保冷倉儲就能做。他認為電子商務還有很多發展空間，例如在上海和紐約賣披薩的業者，收到訂單後就直接開往客戶地址，途中用貨車上的鍋子直接加熱，抵達客戶住家時就有熱騰騰的披薩。

林啟峰強調，現在富邦媒做的是物流重新定義與架構，把短鏈導入台灣。未來物流的做法會跟現在不同，除了將導入人工智慧技術，還會有很好的IT支援，例如與Google地圖串連來安排配送路線，並進行即時回報，會非常高科技化，才會有比較高的產值。

在新業務方面，富邦媒預計今年第3季提供汽車新車銷售服務，將與其他業者合作；同時也規劃在第3季開賣生鮮，目前正在與合作夥伴串接系統，需要在2到3小時內送達。

「嚴格來講，我的競爭者不是PChome，是全聯。」林啟峰分析，PChome商品超過70%都是3C家電，毛利率較低，就算搶了生意也賺不到錢；富邦媒要搶的是全聯、頂好、7-ELEVEn的生鮮市場，全台灣市場估計約4兆元。

他認為目前富邦媒搶生意搶最兇的是家樂福等量販店，因為商品重疊度最大；等到日後富邦媒引進的一線品牌越來越多，可能百貨公司也會覺得壓力增加。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。2018年合併營收420.2億元，年增26.4%，創歷史新高；歸屬母公司稅後淨利14.5億元，每股盈餘（EPS）10.35元，年增14.1%。

今年第1季富邦媒營運表現持穩，合併營收117.4億元，年增15.2%；每股盈餘2.83元。第1季營收與獲利皆創歷史同期新高。（編輯：李信寬）1080516