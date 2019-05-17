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新聞專題
同婚專法三讀通過
司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律。立院108年5月17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。
同婚專法三讀通過
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同婚專法三讀通過14/18

同婚伴侶結婚 父母贈與免稅額最高1280萬

最新更新：2019/05/17 21:42
台灣婚姻平權運動歷經大法官釋憲與公投等階段，立法院17日正式三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，寫下歷史新頁。（資料照片）中央社記者郭日曉攝　108年5月17日
台灣婚姻平權運動歷經大法官釋憲與公投等階段，立法院17日正式三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家，寫下歷史新頁。（資料照片）中央社記者郭日曉攝　108年5月17日

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）同婚專法今天三讀通過，財政部表示，稅法相關權利、義務都能無縫接軌適用；今年結婚者，明年報稅就可合併申報，且結婚當年獲得來自父母的贈與，最高可享1280萬元的免稅額度。

立法院今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法（同婚專法），台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。

財政部賦稅署說，稅法用字本來就較中性，在形容婚姻或家庭關係時，多使用如配偶、親屬等字眼；因此，同性婚姻合法化後，不用修法，即可無縫接軌，享有稅法上所有權利，同時負擔相同義務。

安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華舉例，今年同性結婚者，因為是首年結婚，明年5月申報今年綜所稅時，可選擇要分開申報還是合併申報，往後年度則一律要採合併申報。假設其中一方沒有收入或是有受扶養親屬，兩人合併申報可因扣除額增加，達到降低稅負效果。

此外，同婚伴侶結婚後也同享配偶間贈與財產，依現行遺產贈與稅法第20條規定，不計入贈與總額優惠。另未來配偶如果死亡，在計算遺產稅時，符合一定條件下，配偶可主張剩餘財產差額分配請求權，將兩者財產的一半金額扣除，僅就剩餘財產金額計稅。

賦稅署補充，今年同性結婚者也可適用遺贈稅法第20條規定，同婚者父母在新人結婚前後6個月內所贈與的財產，可享每人新台幣100萬元的婚嫁贈與免稅額，若雙邊父母一起贈與，等於新人受贈400萬元內財產都免課贈與稅。

同時根據遺贈稅法，父母贈與子女每人每年可享220萬元免稅額，同婚者雙邊父母4人總計880萬元，加計上述婚贈免稅額400萬元，合計結婚當年受贈財產，最高可享1280萬元免稅額。（編輯：林孟汝）1080517

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