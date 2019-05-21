競爭激烈 中華車力拚5萬台銷售目標

（中央社記者韓婷婷台北21日電）中華車今年台灣4輪車銷售力拚5萬台目標，看好小幅成長；電動機車銷售目標1.8萬台，估年增7成。不過大陸自主品牌車市不佳，東南汽車今年獲利衰退機率大，福建奔馳則有機會小幅成長。

中華車今天舉行法說會，發言人錢經武表示，大陸車市今年4月起詭譎多變，東南汽車在第1季銷售狀況確實不理想，除了整體環境不佳外，7月起實施的大陸國六法規排放新標準，各車廠都有庫存清理的問題，市場變得非常差，但希望透過新車突圍，下半年盡量追回銷售目標落後的部份。

至於福建奔馳，第1季銷售還有成長，獲利雖有小幅衰退，但預估全年獲利有機會較去年小幅成長。

錢經武表示，為對應台灣汽車市場激烈競爭，今年將持續對Outlander進行商品力提升及體系調整，計劃於第3季推出主力產品Delica大改款車型、第4季推出Zinger改款車型，加上汰舊換新補助政策效益持續挹注，預估全年內銷4輪成車銷售約5萬台(包括Fuso大車)，較去年略微成長。

大陸市場部份，錢經武表示，東南汽車去年全年銷售9.1萬台，較2017年衰退4成。展望今年，因應當地增值稅調降，SEM於4月上海展增推出2019年式DX3，搶攻政策商機，此外下半年將推出全新SUV車型DX5，年底發表DX3純電動車續航里程增長版車型DX3 EV500，預估全年銷售10.2萬台。

福建奔馳去年受惠VS20買氣延續，全年銷售達2.9萬台，較2017年成長27%。今年因應中國大陸政府調降增值稅，全系列產品降價，將有望進一步提升銷售表現，預估今年銷售將可達3.1萬台，較去年成長7%。

成車外銷方面，去年Veryca及Zinger無法即時全部對應中東GCC國家安全法規加嚴，全年成車外銷443台，今年，上述2個車型通過中東GCC安全法規要求後，今年10月將重啟銷售，並加強中東市場銷售，同時也將擴展GCC地區以外國家銷售，預估全年銷售台數約1000台，較去年倍數成長。

綠能事業部份，去年透過異業合作以及積極對法人、公務單位及學校推廣，建置各式電動機車專賣店通路與消費者做深度溝通，全年銷售10329台(包括電動自行車)。展望今年，將加速全台專賣通路及充電站布建等，並搭配2款普通重型機車的推出，預估全年銷售可望達到1.8萬台，年成長超過7成。（編輯：林沂鋒）1080521