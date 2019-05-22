製造業急閃避貿易戰 印度趁勢招商吸金

（中央社記者韓婷婷台北22日電）美中貿易大戰打的火熱，製造業急著避風頭，印度趁勢積極招商，推動「印度製造計畫」，外資於印度上周呈現淨流入26億美元，累計今年已逾135億美元，逆勢吸金。

保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，近來外資考量美中貿易戰變數複雜，加上印度政府正在積極招商，推動「印度製造計畫」，根據Bloomberg資料統計，今年前3月外資直接投資(FDI、建廠、設立公司)已達135.6億美元，達印度央行預估值350億美元的38.6%。

張世東認為，印度央行還可能上修今年FDI預估值。此外，原先市場認為今年3、4月份印度央行將會實施3年期美元換匯操作將會取代既有公開市場買債操作，印度央行5月仍進行2500億盧比的公開市場買債計畫，顯現印度央行依然維持寬鬆基調。

另外，張世東預期油價對盧比影響應告一段落，後市盧比表現將會趨穩。

整體而言，目前市場利率維持平穩。張世東分析，美中貿易爭端有利於印度發展「印度製造」的戰略地位；觀察印度今年食物價格穩定，通膨展望溫和，且印度央行傾向寬鬆扶持經濟，未來仍有降息空間，將有利於短天期印度債券表現。（編輯：鄭雪文）1080522