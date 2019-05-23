威剛陳立白：貿易戰才剛開始 台灣利多於弊

（中央社記者張建中台北23日電）美中貿易戰升溫，記憶體模組廠威剛董事長陳立白表示，現在只是貿易戰的開始，他認為，對台灣利多於弊，只是台灣不要表態，政府也不宜禁止廠商出口華為。

當美中貿易戰升溫，中國國家主席習近平近日訪問江西省，除參訪稀土工廠，並表示中國正展開一場「新長征」。陳立白今天說，觀察美中兩強的態度，現在只是貿易戰的開始。

陳立白認為，美國對中國進口商品加徵關稅，短期會影響記憶體供需失調，但長期仍會回歸正常；他表示，記憶體市場供需平衡時間確實因貿易戰而延後，不過，記憶體產品價格仍可望於今年下半年止跌。

動態隨機存取記憶體(DRAM)因供應鏈單純，陳立白預期，DRAM價格可望領先儲存型快閃記憶體(NAND Flash)出現反彈，儘管第3季DRAM價格仍會再跌，但第4季應可止跌。

陳立白表示，美中貿易戰對台灣會有影響，不過，台灣供應鏈最完整，可望受惠較多，只是台灣不需表達政治立場，可穩穩的做生意。對於美國將華為列入貿易黑名單，政府不宜禁止廠商出口，以免便宜了其他國家。

至於威剛營運展望，陳立白說，威剛營運谷底已過，最差是在去年第4季，第2季營收可能較第1季減少5%至10%，不過，毛利率仍可穩定表現，第3季營收與毛利率將同步攀升，下半年表現將優於上半年。（編輯：趙蔚蘭）1080523