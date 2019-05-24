研究：對中國產品加徵關稅 美家計費用年增逾2萬

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美中貿易戰之下，川普政府的政治壓力已愈來愈大，研究人員今天指出，美國對中國產品加徵進口關稅的新一輪措施，將使美國一般家庭支出年增831美元（約新台幣2萬6400元）。

不過，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）對國會議員表示，這對消費者物價影響有限。

美中貿易戰談判停滯，這個月美國對中國總值2000億美元的產品增課關稅，稅率由現行10%增至25%，中國也採報復性措施，對美國產品提高關稅。

紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）公布一項研究，估計關稅愈是增加，進口業者愈密集轉向貨價較貴的國家採購，如此一來，美國可向中國貨品徵收的關稅最終可能減少。

許多經濟學家預期，高關稅將推升美國消費者物價，但梅努欽昨天出席聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）時告訴議員說，對中國產品增收關稅，將不會明顯增加美國家庭支出。

愛阿華州民主黨籍聯邦眾議員艾克斯尼（Cindy Axne）今天致函梅努欽，要求解釋他的觀點。在美中貿易戰中，愛阿華州被視為較易受影響的數州之一。

根據路透社取得的這封信顯示，艾克斯尼要求梅努欽提供財政部對關稅如何影響消費者物價的內部研究。

梅努欽先前說，一些公司行號會從中國以外的國家找尋貨源，可能避免美國消費者物價提高。另外，匯率效應、毛利率減少，以及其他多項因素，也會減輕物價衝擊。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1080524