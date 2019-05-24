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3大產業測驗點下滑 台經院憂經濟前景變恐怖片

最新更新：2019/05/24 10:43

（中央社記者潘姿羽台北24日電）台經院今天發布4月製造業、服務業與營建業3大營業氣候測驗點同步下滑，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，美中貿易戰懸而未決，如果未來衝突沒辦法緩解，「現在是戰爭片，未來可能變恐怖片」。

4月製造業營業氣候測驗點較上月下降0.77點，跌至95.08點，終止連4月走揚，服務業也較上月減少0.53點，降為96.09點。

台灣經濟研究院分析，製造業受到國際基本金屬價格走低、塑化原料需求減弱、半導體供應鏈庫存調整等影響，製造業廠商對當月景氣看法轉為保守，再加上市場對全球景氣前景存疑慮，以及美中貿易協商不確定性，都讓廠商對未來半年景氣更加保守。

服務業方面，台經院表示，雖然4月台股表現優異，但證券商因個股投資失利、住宿服務業者表現不如預期、餐飲業營業額年增率下滑，拖累相關服務業對當月景氣看法轉為悲觀，影響了測驗點表現。

4月營建業營業氣候測驗點同樣走低，下跌0.25點至90.66點，台經院指出，營建業受到預算款消化以及工程資金到位與原先預期有出入，且礙於電力能源重大投資計畫因工程複雜度高、整合困難，均影響營造業廠商對當月與未來半年景氣看法。（編輯：楊玫寧）1080524

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