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華新麗華宣布淡出中國銅條內銷市場

最新更新：2019/05/24 20:12

（中央社記者潘智義台北24日電）華新麗華電線電纜發言人文德誠今天晚間在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，將出售南京銅條廠給大客戶珠海格力電器，淡出中國銅條內銷市場。

文德誠指出，華新麗華今天董事會決議，透過持股83.97%子公司華貴國際公司、持股100%的華新（中國）投資公司出售南京華新有色金屬公司94.3%股權，讓予珠海格力電器集團。

華新麗華財務處長潘思如解釋，南京華新有色金屬公司生產銅條，年產能30萬噸，其中約10%銷售給珠海格力電器集團，這次將銅條廠售予大客戶，主因格力電器積極向上游整合，如果不出售給格力電器，不但可能少了這個大客戶，更將成為競爭對手。

潘思如說，南京華新有色金屬公司在中國的主要競爭對手包括江潤、江銅等約4、5家公司，中國近兩年銅條新產線擴增，合計年產能新增約120萬至150萬噸。因此，考量市場競爭態勢，及客戶關係，決定出售南京華新有色金屬公司給客戶。

她表示，南京華新有色金屬公司3月31日的淨資產約人民幣10.5億元，將以5月31日淨資產為基準，加上溢價人民幣5億元，再乘以94.3%做為出售價格，初估約人民幣14多億元。

她指出，華新麗華透過子公司出售南京華新有色金屬公司之後，在中國大陸的銅條廠只剩年產能7萬噸的東莞華新，但以外銷為主，中國內銷比例極低。至於台灣的楊梅廠銅條年產能約18萬噸。

南京華新有色金屬公司為銷售銅條、銅線公司，生產通信電纜、電力電纜、建築線、漆包線、電子線使用的優質銅導體。規劃出售予格力電器集團後，仍將尋求與格力電器集團的合作機會，例如評估新能源事業、不銹鋼產品的合作。（編輯：李信寬）1080524

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