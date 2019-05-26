東京奧運 8K4K及5G示範場域

（中央社記者潘智義台北26日電）東京奧運將採8K4K訊號轉播，並透過5G行動通訊傳輸。國際數據資訊公司（IDC）資深市場分析師陳建助表示，2020年東京奧運可視為8K4K、5G試點的示範場域。

陳建助表示，迎接明年東京奧運，今年是超高解析度面板從4K2K邁向解析度更高的8K4K元年，台灣面板廠友達、群創早在2018年量產8K4K電視面板，甚至展出100吋的8K4K電視面板，展現強烈的市場企圖心，但市場真正開始加溫是在今年。

陳建助說，短期內電視品牌商採用8K4K面板意願不會太高，因為配套的零組件成本太高，且拍攝電視節目的攝影機也多非8K4K系統，訊號傳輸速度也不夠快。

因此，雖然明年東京奧運轉播將採用8K4K螢幕，但走出奧運會場館還是4K2K，短期8K4K面板全球年出貨量有機會從100萬片到220萬片，但要讓8K4K面板普及恐怕還要多等兩年。

至於5G通訊，中磊虛擬型小型基地台可4G、 5G互通且可大量節省布建成本；日本樂天今年10月將正式採用虛擬型小型基地台，可能也是著眼於2020的東奧商機。

說到電子紙的奧運商機，電子紙廠元太指出，電子紙做的計時或計分看板有機會在運動賽事中應用，尤其電子紙顯示器採反射式技術，特別適用於戶外顯示器，因為太陽光愈強顯示效果越好。（編輯：蘇志宗）1080526