提升投資誘因 NCC擬延長5G執照期限至20年

（中央社記者江明晏台北28日電）NCC今天表示，關注各界對5G商業模式疑慮，規劃提升投資誘因機制，延長5G執照的頻譜使用期限至20年，另外NCC去年底也公布調降頻率使用費，呼應五大電信先前公開表態的期待。

台灣通訊學會今天舉辦「台灣通訊論壇2019-營造5G友善發展環境」，針對5G釋照議題邀請國內專家學者交流意見。

國家通訊傳播委員會(NCC)委員郭文忠今天表示，在頻譜規劃方面，NCC採取多階段動態頻譜釋照策略，待行政院公布修正的頻譜一覽表後，預估於今年第4季、最遲明年初NCC將進行首波的5G釋照，預計3.5GHz中頻段釋出270MHz、28GHz高頻段釋出2500MHz，1.8GHz頻段釋出20MHz。

郭文忠表示，NCC也關注到各界對5G商業模式的疑慮，規劃提升投資誘因機制，一方面延長5G本次釋照的頻譜使用期限至20年，使頻譜的得標者延長投資回收期，另一方面，NCC去年底也公布調降頻率使用費，未來使用3.5GHz頻段的業者負擔僅1GHz頻段的18%使用費，使用6GHz以上高頻段者更僅負擔0.4%的頻率使用費。

比較各國目前規劃的5G使用年限，台經院副研究員陳思豪指出，美國24GHz頻段執照使用期限10年、德國3.5GHz至2040年，英國3.4GHz使用期限20年、韓國與日本則是5年或10年。

去年12月，五大電信高層曾在論壇上建議NCC調降5G競標拍賣價格、調降頻譜使用費，也建議執照年限應該從目前的15年放寬至20年。

產業人士表示，延長5G執照年限與調降頻率使用費符合電信業界期待，電信高層表態讚許，遠傳電信先前也表示，建議5G執照年限應加長到20年，並調降5G頻譜價格及頻率使用費，維持公平穩定運作的產業環境。

不過，依照4G各頻段執照使用期限將在2030年起陸續到期，4G、5G可能要並存超過10年，對電信業者的維護和營運來說也是一大考驗。（編輯：黃國倫）1080528