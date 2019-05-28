更多編輯台推薦新聞：
Nike懷孕運動員政策惹議 小威：知錯能改很重要
運動

Nike懷孕運動員政策惹議 小威：知錯能改很重要

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

高速公路開軍機難度高 達陣飛官：仍須操演以備戰
政治

高速公路開軍機難度高 達陣飛官：仍須操演以備戰

聖母峰再奪一命 倖存者批門外漢害死人
國際

聖母峰再奪一命 倖存者批門外漢害死人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

瞄準台北國際電腦展 宏達電大秀5G及VR實力

最新更新：2019/05/28 19:37

（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電今天宣布於今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間將與多家國際品牌合作，推出VR及5G通訊網路產品體驗；HTC也正式在台灣市場推出VR虛擬實境產品VIVE Pro Eye，有助炒熱台灣VR市場熱度。

宏達電表示，宏達電與美國高通技術公司及中華電信共同合作，於COMPUTEX期間展示實際5G網路垂直應用，為台灣的5G預商用進程立下里程碑。HTC則致力打造5G產業生態鏈，未來透過5G，可即時同步提供高品質的VR及AR內容，也能延伸發展更多雲端應用。

HTC先前也和NVIDIA宣布推出軟體開發套件（SDK），HTC VIVE推出注視點渲染技術（Foveated Rendering）的擴充功能；而NVIDIA則提供可變著色比率（VRS）技術的原生包裝軟體，通過新的渲染技術GPU處理，增強不同區塊處理能力來提高渲染能力和圖像品質，並結合 VIVE Pro Eye 內建的眼球追蹤功能，開發者可以獲得更多資源來完成模擬場景以及VR效能的優化。

宏達電透露，COMPUTEX期間，受邀貴賓可透過VIVE Pro Eye的眼球追蹤功能，體驗由Zerolight所開發1：1比例的保時捷虛擬乘坐體驗，感受猶如乘坐於車內的感受。實際上，VIVE Pro Eye在讀取呈現凝視方向時，能提高在注視點方向內的渲染品質，同時減少在外圍花費的資源，而使用者並未意識到非注視區域的顯示品質已經降低，但整體運算效能將因此而獲得大幅優化。（編輯：李信寬）1080528

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報