瞄準台北國際電腦展 宏達電大秀5G及VR實力

（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電今天宣布於今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間將與多家國際品牌合作，推出VR及5G通訊網路產品體驗；HTC也正式在台灣市場推出VR虛擬實境產品VIVE Pro Eye，有助炒熱台灣VR市場熱度。

宏達電表示，宏達電與美國高通技術公司及中華電信共同合作，於COMPUTEX期間展示實際5G網路垂直應用，為台灣的5G預商用進程立下里程碑。HTC則致力打造5G產業生態鏈，未來透過5G，可即時同步提供高品質的VR及AR內容，也能延伸發展更多雲端應用。

HTC先前也和NVIDIA宣布推出軟體開發套件（SDK），HTC VIVE推出注視點渲染技術（Foveated Rendering）的擴充功能；而NVIDIA則提供可變著色比率（VRS）技術的原生包裝軟體，通過新的渲染技術GPU處理，增強不同區塊處理能力來提高渲染能力和圖像品質，並結合 VIVE Pro Eye 內建的眼球追蹤功能，開發者可以獲得更多資源來完成模擬場景以及VR效能的優化。

宏達電透露，COMPUTEX期間，受邀貴賓可透過VIVE Pro Eye的眼球追蹤功能，體驗由Zerolight所開發1：1比例的保時捷虛擬乘坐體驗，感受猶如乘坐於車內的感受。實際上，VIVE Pro Eye在讀取呈現凝視方向時，能提高在注視點方向內的渲染品質，同時減少在外圍花費的資源，而使用者並未意識到非注視區域的顯示品質已經降低，但整體運算效能將因此而獲得大幅優化。（編輯：李信寬）1080528