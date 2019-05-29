IMD世界競爭力評比 台灣上升至全球第16

（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布2019世界競爭力報告，美國跌出全球第一，由新加坡取代。台灣排名全球第16，較去年上升1名，亞太競爭力位居第4。

根據IMD最新公布世界競爭力報告，在全球63個國家與地區中，2019年世界競爭力前3強分別為新加坡、香港、美國；2018年競爭力全球第一的美國滑落至第3名，由新加坡取代，香港則保持同樣第2。

在台灣部份，今年總體排名第16，較去年上升1名，自2015年以來，近5年台灣的總體排名分別為第11名、14名、14名、17名及16名。

在亞太國家方面，除分居第一及第2名的新加坡、香港外，中國全球第14位居亞太第3，台灣以第16名在亞太位居第4，領先澳洲、紐西蘭、馬來西亞、泰國、韓國及日本。

IMD評比有4大類項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」；台灣在「企業效能」及「基礎建設」的表現上升，在「政府效能」的表現持平，至於「經濟表現」排名則是下降。

台灣在排名上升項目方面，「企業效能」從全球第20名上升至第14名，分項指標包括經營管理躍升為全球第4外，其他包括生產力及效率、勞動市場、金融、態度與價值觀等排名上升。

「基礎建設」上升3名至第19名，表現進步的分項指標為科學基礎建設全球第8、科技基礎建設第13、衛生與環境排名也提升。

至於「政府效能」維持在第12名，其中租稅政策及財政情勢2指標排名微幅下滑為全球第5及12，但組織架構與社會架構2指標表現則較去年進步，均位居全球第19。

在4大項目指標中，「經濟表現」排名自第14滑落至第15，觀察其分項指標有升有跌。「國際投資」全球評比自第41名大幅回升至28名，排名更創下2004年以來最佳。「國內經濟」也上升至第25名，但「物價」、「國際貿易」與「就業」3項指標滑落，其中「物價」與「就業」分別微幅下滑至第11及25名，而「國際貿易」第31名，是2007年以來最差。

IMD指出，2019年全球競爭力主要變數為政治和經濟不確定性，評比顯示亞太地區表現優異，但美國從第一滑落至第3，顯示美國總統川普的減稅振興經濟方案褪色，在國際政治和貿易關係的快速變化下，全球市場將是高度不確定的一年。（編輯：林憬屏）1080529