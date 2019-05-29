能源配比燃氣占5成 美國商會憂風險過大

（中央社記者潘姿羽台北29日電）台北市美國商會今天發布「2019台灣白皮書」，談到能源議題，特別提到未來天然氣發電占比達50%，可能存在較大風險，呼籲台灣能源政策應該要安全務實，以供電充足及穩定作為優先目標。

蔡政府力推再生能源，根據新版能源政策，2025年能源配比為燃氣50%、燃煤27%、再生能源20%、其他3%，包含核電1%、燃油1%、抽蓄水力1%。

不過美國商會表示，台灣現行的能源政策主要以參考先進國家電力專家的評估內容為基礎，卻沒有充分考慮到台灣特有的地理、氣候、政治因素，或許會帶來較高的風險。

以天然氣發電占比達50%的目標來說，美國商會認為，若遭遇惡劣天候條件或是軍事封鎖時，5成天然氣占比的風險過大，且這還沒有考量安全庫存量不足，以及接收站建設時間冗長等額外風險。

至於燃煤火力發電占比27%，美國商會表示，這次公投結果已經明確表達民眾的反對立場，並要求當地政府減少燃煤火力發電。

美國商會提醒，天然氣與再生能源有著高昂成本，在2025年前，將電價成本提高33%以上，將對本地民生經濟造成極高的負面影響。

美國商會也指出，不少國家正提供多項獎勵措施和穩定的基礎設施吸引外資，未來台灣若因電費上漲導致營運成本增加，可能迫使國內製造業將生產製造搬至海外，跨國公司也可能打消在台建立營運據點或擴大投資的念頭。

美國商會建議，台灣政府應以提升台灣電力供應的充足性及穩定性作為能源政策的上位優先目標，並以競價制度等市場機制，降低再生能源成本；另一方面，政府至少要在行政院層級，設立特定機構或國家能源委員會，在國際知名能源專家顧問的協助下，規劃、設計、制定國家能源政策，並協調與執行能源政策相關決議。（編輯：林興盟）1080529