全銓內線交易案 投保中心受理投資人委任求償

（中央社記者潘智義台北29日電）投資人保護中心今天表示，全銓租賃公司2016年底出售西寧大樓（好樂迪），因投資客從房仲處事前得知消息事，買進全銓股票，涉嫌內線交易，今天起接受善意投資人委任求償登記。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心指出，黃明祥、洪博文、鄭妮娜等3人因從不動產仲介經紀公司第3人處，得知全銓租賃公司以新台幣22億元出售西寧大樓，因而事前買進全銓租賃股票，涉及股票內線交易，違反證券交易法，經台北地檢察署檢察官提起公訴。

依台北地檢署刑事起訴書所載，黃明祥、洪博文、鄭妮娜3人涉嫌於民國105年12月間從事全銓公司股票內線交易，影響證券交易市場秩序及投資人權益。

投保中心表示，受理條件為105年12月20日、21日、22日、23日、26日及27日（其中一日即可）於市場「賣出」全銓公司股票的投資人。

投保中心指出，為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜，請符合資格投資人儘快備妥文件並填具表格，於6月28日前寄至投保中心，以便統一辦理。（編輯：蘇志宗）1080529