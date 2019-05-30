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737 MAX復飛再延 波音：不至面臨重大財務危機

最新更新：2019/05/30 12:27

（中央社巴黎/紐約29日綜合報導）全球性航空組織國際航空運輸協會（IATA）理事長迪朱尼艾克今天表示，波音737 MAX 8型飛機料將再停飛至少10到12週。波音則說，賠償可能包括服務和現金，財務上不會有缺口。

衣索比亞航空一架波音（Boeing）737 MAX 8客機3月墜毀，機上157人全數罹難，印尼獅子航空一架737 MAX 8客機不到5個月前也發生墜機，機上189人無人生還。

多國陸續停飛波音737 MAX 8型客機後，美國3月13日也宣布跟進。

詢及在兩起空難後，波音737 MAX 8型客機何時能夠復飛的問題時，迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）在記者會中回應，「這很難說，就我們自監管單位的瞭解，至少會再延後10到12週」。

波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）今天表示，會依照客戶需求量身打造賠償辦法，可能以服務取代現金作為賠償。

旗下最暢銷客機發生兩起墜機事件後，米倫伯格坦承這場危機已動搖大眾對波音的信心，並對主要客戶造成不便，但不太可能對波音財務構成重擊。

米倫伯格說，賠償方式可能包括調整交機時間表，提供額外培訓或服務，在某些情況下也會以現金賠償。

消息人士告訴路透社，美國聯邦航空總署（FAA）預期最快將在6月底批准737 MAX系列客機恢復服役。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080530

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