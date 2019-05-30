美中貿易戰衝擊 微星擴充台灣筆電產線

電競大廠微星參加2019年台北國際電腦展，總經理江勝昌30日表示，北美市場占微星筆電營收約25%，先前因為部分客戶有需求，微星在台灣有筆電的小量生產線，為因應美中貿易戰衝擊，現在必須擴充規模。中央社記者吳家豪攝 108年5月30日

（中央社記者吳家豪台北30日電）電競大廠微星總經理江勝昌今天說，北美市場占微星筆電營收約25%，為因應美中貿易戰，將擴充微星台灣筆電產線，並力拚創作者系列筆電出貨占比今年可提高到20%以上。

微星在2019年台北國際電腦展期間展示為創作者打造的Prestige系列，以及電競顯示卡、電競主機板、電競螢幕、電競周邊產品等。

面對美中貿易戰的衝擊，江勝昌受訪表示，北美市場占微星筆電營收約25%，先前因為部分客戶有需求，在台灣有筆電的小量生產線，現在必須擴充規模，把以前每個月約數百台到1000台的產量，增加到2.5萬台左右。

江勝昌指出，微星賣到美國的顯示卡已都在台灣生產，主機板則小量在台灣生產，在美國市場已準備不少庫存因應。

展望第2季營運，江勝昌說，微星4月營收表現符合預期，但第2季是淡季，希望第2季營收和第1季不要差太多，有可能小幅衰退，但現在太多變數。

微星今年第1季毛利率12.8%，先前看好將回到正常水準的14%到15%。江勝昌表示，微星一直在改善毛利，至於時間多快，還不敢講，從4月看來應該有好一點，希望有更多新品可以幫助銷售。

針對創作者系列產品，江勝昌說，電競用戶很容易辨識，但是內容創作者比較難，很少有大型活動，要在不同市場衝出銷量並不容易；微星創作者系列產品跟電影「星際大戰」及設計師合作，藉此提高知名度。目前創作者系列筆電占微星整體筆電出貨約15%，希望今年可以提高到20%以上。（編輯：楊玫寧）1080530