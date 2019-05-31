威潤傳捷報 奪日本第二大機車製造商訂單

（中央社記者江明晏台北31日電）威潤今天宣布獲日本第二大機車製造商訂單，將進行客製衛星定位監控產品設計開發。法人指出，威潤布局美、日本市場，今年第4季開始進入收割期，助攻全年營收獲利拚新高。

根據工研院發布的報告，隨著各國環保法規日益嚴苛、關鍵零組件技術逐漸成熟使成本降低及能源基礎建設逐漸完備等趨勢發展，全球電動機車銷量逐漸攀升，2018年至2020年年複合成長率達12.3%，市場前景看俏。

法人透露，日本第二大機車製造商看中威潤科技的研發實力，已針對旗下預計推出的電動摩托車上需要安裝的監控產品，與威潤科技洽談數月，此次日本東京國際交通系統博覽會期間，雙方就該高度客製化產品各項細部規格達成共識，並確認該筆專案訂單後續開發、量產上市的細項執行計畫。

目前威潤科技已收到客戶支付的委託開發設計款項，預計2020年開始進行試產及場域測試，未來將為威潤科技營運帶來動能。

威潤科技近年耕耘日本市場有成，去年宣布與日本前三大電信商聯手搶攻公務車管理市場、今年初開始與日本最大汽車零件製造商合作車輛空調系統監控ODM專案後，近期更獲日本第二大機車製造商訂單，手上還有不少大型客戶專案正在洽談與進行中。（編輯：趙蔚蘭）1080531