新台幣5月重挫2.24% 創逾3年半單月最大貶幅

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）台股今天漲逾百點，外資持續匯出但力道縮小，新台幣終場以31.612元兌1美元作收，僅貶值0.2分，連4日貶值，續創28個月新低；台北及元太外匯經紀公司總成交量12.79億美元。

累計本週新台幣貶值9.2分，貶幅0.29%，週線連四黑；累計5月新台幣重挫7.07角，貶幅達2.24%，創下逾3年半以來單月最大貶幅。

外匯交易員說，今天外資在台股終於轉為買超，結束連續17個交易日賣超，連帶影響外資在匯市雖然偏匯出，但規模縮小，加上有出口商月底拋匯支撐，新台幣呈現震盪偏貶，貶值幅度不大，一整天都在30.600元兌1美元價位上下波動。

展望後市，外匯交易員說，關鍵一樣在膠著的美中貿易戰，若持續有和緩消息傳出，可能呈現震盪偏升；若談一談雙邊又吵起來，新台幣就會重回貶值軌道。不過，在美中貿易戰沒沒真正解決前，市場依舊會瀰漫觀望氛圍，預估短線新台幣走貶或走升，幅度都不會太大，下週應該會在31.4至31.7元區間震盪波動。

新台幣兌美元今天以31.630元開出，最高31.580元、最低31.630元，終場以31.612元作收。（編輯：林孟汝）1080531