台灣Pay繳電費嘛ㄟ通 台電行動支付9平台相挺

台電公司自5月20日新增第9家電費行動支付合作平台「台灣Pay」，可使用台灣行動支付App掃描台電帳單或網站查詢產生的QR code，即可查詢並繳納電費。（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年6月1日

（中央社記者廖禹揚台北1日電）台電去年首度開放支付平台繳納電費，以行動支付繳納電費用戶至今已突破20萬戶，台電5月底再新增「台灣Pay」服務，共計有9大行動支付平台，並支援12家銀行金融卡使用。

為讓用戶繳納電費更方便，台電除在2017年自推台電e櫃台app，開放線上信用卡繳費，去年更首度結合街口支付、LINE Pay一卡通、Pi錢包等8大行動支付平台，至今以行動支付繳納電費用戶已破20萬、交易比數超過65萬比，繳費金額逾16萬元。

台電今天發布新聞稿表示，行動支付繳款從5月20日開始再新增「台灣Pay」，共計有9大行動支付平台可繳電費，並支援台銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海商銀、兆豐、新光、彰化六信、中華郵政、日盛等12家銀行金融卡繳費，未來也將支援多家信用卡繳費並串接逾20家銀行網銀App，可直接選擇台灣Pay行動支付方式繳電費。

台電說明，只要用台灣行動支付App掃描台電帳單上的QR code，就能查詢電肺，並以綁定的銀行金融卡繳費，仝家銀行可綁定多個帳戶；也可直接上台電網站「線上繳費」專區，以輸入電號、戶名產生QR code繳費。

除當期電費，超過代收期限至終止契約前的電費也可一併繳交，另可同步設定雲端發票，繳費發票兌獎、領獎都方便。

台電表示，台灣行動支付App也將陸續新增「綁定電號」及「推播電費通知」等功能，歡迎民眾使用。（編輯：楊凱翔）1080601