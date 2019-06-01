紡拓會44年首辦徵才 71家釋出1500工作機會

（中央社記者張建中台北1日電）紡拓會今天舉辦科技紡織徵才博覽會，這是紡拓會創會44年來首度舉辦徵才博覽會，共有71家廠商，提供1500個工作機會。

紡拓會董事長詹正田、遠東集團董事長徐旭東、新光合纖董事長吳東昇與聚陽董事長周理平等多位紡織業大老一同出席徵才博覽會開幕活動，表達對活動的支持，並展現紡織業的團結。

詹正田表示，紡織業不斷投入創新，成功跳脫傳統產業，已成為國際運動及戶外品牌不可或缺的合作夥伴；要強化紡織業能量，人才相當重要，為協助業界解決人才缺口，紡拓會特地舉辦徵才博覽會活動。

詹正田說，紡織業能提供友善的工作環境與育才計畫，也有競爭力的薪資水平，年輕人不須「爆肝」就有機會領取10個月的年終獎金，快速累積人生的第一桶金。

徐旭東則透過介紹自家產品，強調紡織業的科技才剛開始，不僅可以調整溫度，也可以調整顏色，未來還有許多變化。他並號召現場參加活動即將畢業的學生，要加入紡織業。

根據紡拓會指出，今天共有遠東新世紀、聚陽、儒鴻、宜進、台南紡織、南六與歐都納等71家廠商參加，提供超過500個優質職缺，以及1500個以上工作機會，包括大數據分析及管理人員、智慧化與自動化工程師等。（編輯：楊凱翔）1080601