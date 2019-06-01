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印度GDP放緩至5.8% 讓出全球成長最快寶座

最新更新：2019/06/01 15:44

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度新內閣正式上路後發表的首份經濟報告顯示，印度1到3月的國內生產毛額（GDP）成長放緩至5.8%，將全球成長最快經濟體寶座拱手讓給中國的6.4%，為近兩年首見。

印度人報（The Hindu）報導，財政部經濟事務次長賈格（Subhash Chandra Garg）昨天表示，由於資金流動性緊縮等因素，經濟放緩可能會持續到4至6月這一季，直到7到9月需求才會開始回升。

賈格指出，印度1到3月的GDP成長放緩是暫時性因素。本財政年度（2019年4月到2020年3月）第1季（2019年4到6月）的成長也相對放緩，預計從第2季（7到9月）起印度的GDP成長和消費都會回升。

由於中國1到3月的GDP成長率達6.4%，印度把全球成長最快的經濟體寶座讓給中國，對此，賈格強調，單季的數字不重要，基本上要看年成長率，如果以截至3月的2018財政年度（2018年4月到2019年3月），經濟成長率達6.8%來看，印度仍是全球成長最快的國家。

根據這份報告，若以行業別來看，印度1到3月的經濟放緩原因主要是農業、林業和漁業成長放緩至2.9%，以及礦業和製造業的成長也都放緩所致。

至於1到3月成長率超過7%的印度產業，則包括公共行政、國防、建築、金融、房地產與專業服務，以及電力、瓦斯、供水等產業。(編輯：王永志）1080601

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