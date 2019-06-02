大陸面板廠擴量競爭 台廠拚迷你LED韓轉型OLED

（中央社記者潘智義台北2日電）面對中國面板廠快速擴充產能，專家說，韓國面板廠轉型有機發光二極體（OLED）面板，台廠則固守液晶面板，鎖定迷你發光二極體（Mini-LED）背光源產品因應變局。

國際數據資訊公司（IDC）資深市場分析師陳建助表示，中國大陸面板廠快速擴充產能，連韓國兩大面板廠三星顯示器、樂金顯示器都不得不讓步，規劃轉型以OLED面板為主的產品，未來韓廠將可能只保留在中國的液晶面板廠，韓國本土將全面轉型OLED面板產線。

陳建助指出，台廠現階段因成本因素，無法大量投入OLED面板產線，只能繼續固守液晶面板市場，但選擇採用更高階的迷你發光二極體（Mini-LED）背光源。

他說，韓國三星顯示器生產手機用OLED面板全球領先，市占率最高，除已為集團三星品牌手機採用多年，近年更為蘋果手機供貨；但電視用大尺寸OLED面板則以樂金顯示器最領先投入，採用白光OLED技術，而三星顯示器也著手搭配量子點技術，生產大尺寸OLED面板，韓廠已提出將全面轉型OLED面板的計畫。

他說，台廠在中國大陸面板廠極速擴充產能的壓力下，台灣兩大面板廠友達、群創已公開宣示，不會投入建廠成本昂貴，採用蒸鍍製程的OLED面板產線，而是先維持現有的液晶面板產線，但在面板背光源上，採用更高階的Mini-LED。

友達、群創表示，Mini-LED背光源液晶面板是現階段提升產品質量的最佳選擇，成本比OLED面板低很多，畫質卻可比美OLED；友達先鎖定電競顯示器面板市場，採用Mini-LED背光源液晶面板，群創則優先投入大尺寸的公用顯示器市場。

另一方面，陳建助說，微發光二極體（Micro-LED）液晶面板或許是台灣下一代面板可能的選項之一，但技術上因有巨量轉移的問題待克服，所以短時間內仍不會量產；若要立竿見影，看到效果，就是先推採Mini-LED背光源的液晶面板，可讓面板畫質、亮度更好，色彩明暗對比也明顯提升。

不過，錸德集團旗下錸寶科技5月14日宣布，與全球微發光二極體（Micro-LED）領導廠商錼創科技（Play Nitride）策略結盟，共同開發量產小尺寸Micro-LED顯示器。

錸寶科技表示，現階段大尺寸Micro-LED面板技術確實尚不成熟，所以投入的只是小尺寸面板，甚至是比手機面板還小尺寸的產品。（編輯：蘇志宗）1080602