美股大跌 台股後市仍看美中貿易戰影響

（中央社記者潘智義台北2日電）近期飽受美中貿易干擾的電子股，5月31日因資金回流拉抬，強勢反彈，帶動台股大漲115.5點，收在10498.49點，但美股大跌逾300點，法人認為，貿易戰仍是影響股市關鍵。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，華為事件雖重擊相關電子供應鏈，但股價跌深也帶來投資機會，在G20國家峰會之前，除非有美方出手進一步的戰略，大盤或有機會在年線10417點附近築底，而受中美貿易戰波及的電子股有機會先行技術面反彈。

廖哲宏指出，由於美中貿易談判尚未有明確結果，因此6月底登場的G20重要性不言可喻。短期建議先觀察外資法人與官股券商的動向，產業面則以美國是否施加更大壓力給華為做為多空指標。

在資金面，廖哲宏表示，受到美中貿易戰消息反覆影響，5月以來，外資籌碼鬆動，建議接下來，可關注包括：美股走勢，尤其是受美中貿易戰影響相對較大的費城半導體指數走勢，是否止穩，重要權值股是否出現止跌回穩跡象，外資是否開始轉賣為買，還有匯市的表現。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，指數反彈遇到年線以及頸線壓力區，震盪難免。中美貿易、升息、歐元區經濟議題短期均不會有明確結果。

林佳興指出，5月以來外資連續17個交易日賣超台股，期貨多單降至5萬口以下，31日外資於大盤已轉為買超，能否延續是重要觀察點。後續基本面的變化與貿易戰議題，仍牽動資本市場後續發展。

他分析，台股第1季基本面落底，第2季可望迎接訂單回流。電子股方面，資料中心、伺服器供應鏈、5G、無線藍牙耳機(TWS)、車用電子、人工智慧(AI)概念股可關注。非電子股方面，金融、紡織、塑化可關注。（編輯：林興盟）1080602