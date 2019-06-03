大社工業區降編乙種審查 環團籲政府兌現承諾

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）內政部今召開第一次專案小組會議審查大社石化工業區降編案，居民及環團指出，政府早在多年前就承諾大社工業區要降編為乙種，不該罔顧高雄居民健康與安全。

地球公民基金會與大社環境守護聯盟今天在內政部前舉行「經濟部可『乙』囉，別再造『甲』了」記者會，地球公民基金會副執行長王敏玲，高雄市議員黃捷、吳益政、大社居民均出席記者會。

王敏玲指出，大社工業區雖歸類為特種工業區，但本質為甲種工業區，「若經濟部要降為甲種，等於沒降」。前高雄市長陳菊也曾要求大社工業區降編，現在政府是時候兌現承諾了。

她說，因為大社石化廠排放一、二級致癌物，導致大社、仁武、楠梓等地超過50萬居民承受致癌風險，且數值超過一般值「數十倍、甚至數百倍」。另外，地下管線從南高雄穿越市區，再連到大社工業區，總共經過4所小學，而學校離石化管線僅有200、300公尺的距離，「若是發生萬一，誰來負責？」

黃捷則說，政府早在26年前已承諾大社居民會將工業區降編，為什麼經濟部現在才說降編對產業造成衝擊？其實，經濟部早該輔導轉型，不該這麼怠惰消極。

黃捷指出，希望內政部能當高雄人的靠山，期盼今天下午的會議，可以讓高雄人不要受到健康上的危害，還給居民基本的健康權。

吳益政說，政府應在最短時間讓大社工業區降為乙種，經濟部同時加快輔導廠商轉型，讓產業升級，在工業區降編後，居民能有更潔淨的空氣，創造居民、廠商多贏。

大社環境守護聯盟成員江文宏指出，家裡距離工業區僅幾百公尺，聽到氣爆消息，很擔心生活在丙烯儲存槽附近會不會遭受波及，若大社工業區發生災害，居民也不知道如何應變。

他也提到，有很多親戚都陸續罹患血液罕見疾病，很擔心「不知道下一個會不會是我」。

前經濟部長江丙坤於1993年簽署公文同意大社工業區遷廠，高雄縣都市計畫委員會在1998年核准了大社工業區於2018年降編為「乙種工業區」。

高雄市政府都市計畫委員會於今年3月通過，大社工業區降編乙種工業區，後續全案提報內政部審議。不過，經濟部則是以產業角度考慮，建議大社工業區不要直接降為乙種，改為調為甲種，給產業調適空間。（編輯：張均懋）1080603