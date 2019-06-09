聯準會不排除降息 金價下半年挑戰1400美元

（中央社記者邱柏勝台北9日電）受貿易戰歹戲拖棚影響，全球經濟不確定性增加，帶動金價走高，包含高盛、JP Morgan等投資機構預測，若美國聯準會不排除降息可能性，下半年金價每盎司可望挑戰1375美元至1400美元。

元大投信表示，美中貿易戰僵局持續，且美中在短期內達成共識的可能性很低。不僅於此，美國還另開戰場，與歐盟、墨西哥等國的貿易戰方興未艾，導致全球經濟前景不確定性增加，也壓抑美股出現大幅拉回走勢。

此外，美國上週公布非農就業人口數據，新增非農就業人口僅7.5萬人，甚至不到市場預期18萬人的半數，經濟成長放緩訊號明確，也增添市場對聯準會降息的預期，因此美股止跌反彈，至於美國10年期公債殖利率則下滑至20個月新低。

市場憂心貿易戰導致全球經濟走弱，加上美國聯準會可能降息等因素，皆推升黃金價格。截至6月7日止，金價已來到每盎司1340.86美元，創近14個月新高；且自5月初以來，金價已經上漲近5%，顯見第2季雖是黃金傳統淡季，但卻呈現淡季不淡的現象。

黃金交易員表示，美中貿易戰去年開打時，由於美國經濟表現不錯，多數市場資金轉向美元，因而推升美元，金價反而下跌。但這次美中貿易戰升級，美元並未進一步往上突破，主因在於市場認為，美中貿易戰再打下去，對美中雙方都不利，且美國這次擴大加徵關稅範圍，將影響美國本土消費，連帶影響經濟表現，因此避險資金轉向黃金，推升金價走揚。

針對貿易戰懸而未決，施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥表示，市場悲觀情緒逐漸升高，資金自然會轉向黃金等避險商品；若接下來貿易戰前景相對悲觀，預期黃金能有一定的保護功能。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示，貿易壁壘對經濟影響深遠，包括美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在內的官員陸續透露降息的可能性，美元指數因而轉弱，實體黃金ETF持倉量亦在淡季中提前止穩反彈，顯示黃金後勢不看淡。

元大投信指出，包含Capital Economics、JP Morgan及高盛證券等投資機構，均預期下半年金價每盎司有挑戰1375美元至1400美元以上實力。但短線金價漲幅已高，6月19日聯準會將召開聯邦公開市場委員會（FOMC），若一反有可能降息的態度，屆時金價恐面臨短線失望賣壓，出現修正，因此建議投資人不宜追高，以回檔分批布局為宜。（編輯：楊凱翔）1080609