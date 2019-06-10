美中貿易戰影響營收 和大估下半年重返成長

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車傳動系統製造廠和大自結前5月合併營收新台幣24.84億元，年減17.4%，主要受到中美貿易戰高額關稅影響，但預期下半年營收可望重返成長趨勢。

和大自結5月合併營收4.94億元，較4月5.09億元減少3%，比去年同期6.35億元減少22.17%。

累計今年前5月和大自結合併營收24.84億元，較去年同期30.07億元減少17.4%。

和大指出，前5月合併營收衰退，主要受到中美貿易戰高額關稅及美洲客戶去化庫存影響，預估下半年合併營收有機會挑戰高點。

在電動車布局方面，和大鞏固美國市場及準備年底歐洲客戶訂單量產，已指派研發及業務團隊拜訪美國客戶及歐洲客戶在美國生產線參觀學習，直接面對客戶進行技術研討及設備移轉。

展望今年，和大預估營運先蹲後跳，下半年業績翻紅的引擎將重新啟動。

法人指出，和大目前手中已握有多筆來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、中國大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，未來5年業績成長動能無虞，預期下半年起開始貢獻業績，營收可望重返成長趨勢。

在產能布局來看，為滿足後續電動車客戶產能及下半年逐月產能擴大需求，和大除了現有嘉義廠房已購置多組熱處理滲碳爐，8月起陸續進廠安裝，預計今年底可正式投產倍增產能。

此外，因應2020年新接量產訂單，今年5月正式啟動嘉義大埔美精密機械園區和大三期廠房新建建照申請及營造工程，增設自動化AI智能產線。（編輯：楊玫寧）1080610