瑞昱受惠無線耳機 歐系外資調高評等和目標價

（中央社記者吳家豪台北10日電）歐系外資推估，真無線耳機將貢獻IC設計廠瑞昱今、明年獲利7%、9%，但長期價格恐下滑，因此調升評等至中立，目標價翻倍至215元；日系外資給予買進評等和目標價260元。

瑞昱股價今天上漲8元開出，盤中最高來到216.5元、漲幅逾6%，成交量超過6000張。

歐系外資發布研究報告指出，因中國市場需求下滑，原本預期瑞昱今年難明顯成長，但由於真無線耳機需求強勁，2019年、2020年應可貢獻瑞昱獲利7%、9%，優於市場看法。然而中國廠商陸續推出售價不到10美元（約新台幣314元）產品，相關晶片價格可能從目前2美元下滑到低於1美元，恐導致價格壓力，因此將瑞昱投資評等從「賣出」調高到「中立」，目標價從102元上修到215元。

日系外資首度將瑞昱納入追蹤個股，預期真無線耳機將成為瑞昱最大的獲利成長動能，占營收比重將從2018年的1%，增加到2019年12%、2020年17%；從白牌手機市場經驗來看，2021年全球真無線耳機晶片需求將超過10億顆，較2018年成長3倍，看好瑞昱將拿下Android真無線耳機晶片1/3 市占，給予「買進」評等和目標價260元。（編輯：楊玫寧）1080610